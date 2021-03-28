المتهم بسرقة محل هواتف بالموسكى: خططت في تسلق المحل بسبب عملي مع المجني عليه

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام نيابة الموسكى الجزئية ، متهم بالاشتراك مع سيدة، بسرقة مبلغ مالى وهواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية وهواتف محمولة داخل المحل.

وأضاف المتهم فى اعترافاته انه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية، وتمكن من التسلل لداخل المحل بأسلوب "التسلق" والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، وتم بإرشاده ضبط (25 هاتف محمول -مبلغ مالى - 2 جهاز DVR) المُستولى عليهم من محل المجنى عليه، وأقر بقيامه بالتصرف فى باقي الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لدى أحد الأشخاص وإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. تلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة ، من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة (35 هاتف محمول مختلفة الأنواع - مبلغ مالي - 2 جهاز DVR ) من داخل المحل ملكه .

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل سابق بالمحل "محل البلاغ" ، إحدى السيدات) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية بمنطقة سكنها بمدينة السلام بالقاهرة ، وضبط بحوزتها (3 هاتف محمول "من متحصلات واقعة السرقة") وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب .

كما أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بمسكنه الكائن بأصل بلدته بمحافظة الشرقية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة.