الكشف عن أول صورة لنجل أمير السويد والإعلان عن اسمه.. اعرف التفاصيل

كتبت مريم بدر الدين

كشف القصر الملكى السويدى عن إسم نجل الأمير كارل فيليب وزوجته الأميرة صوفيا، دوق ودوقة فارملاند، حيث أطلقا عليه اسم "جوليان" كما نشر الحساب الرسمي للقصر عبر موقع "إنستجرام"، عن أول صورة للطفل الثاث لأمير السويد، وهو الوريث رقم ثمانية في خلافة حكم السويد.



نجل امير السويد

وكانت رصدت عدسات الكاميرات، أميرة السويد صوفيا، وزوجها الأمير كارل، وهما يغادران مستشفى "دانديريدز"، بعد ولادة الأميرة صوفيا، طفلها الثالث، وظهر الأميران فى الصور وهما يمسكان يد بعضهما البعض، ولديهما من قبله الأمير ألكساندر 4 سنوات ،والأمير جابرييل 3 سنوات.



الامير جوليان

ووضع الثنائى الملكى، اللذان تزوجا في عام 2015، السلامة أولاً، إذ ارتديا أقنعة وجه واقية، فيما حمل الأمير كارل فيليب، طفلهما الجديد، الذي كان ملفوفًا في بطانية منقوشة باللون الأزرق الفاتح، في مقعد سيارة محمول باليد، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأعلن الديوان الملكى السويدى، أن الأميرة صوفيا، دوقة فارملاند، زوجة الأمير كارل فليب، أنجبت المولود الذكر الثالث، فى مستشفى داندريدز بالعاصمة ستوكهولم، مؤكدا أن الأم وطفلها بصحة جيدة.

وجاء نص البيان، الذى نشره حساب القصر الملكى، عبر انستجرام: "يسر مكتب المارشال أن يعلن أن صاحبة السمو الملكى الأميرة صوفيا، أنجبت اليوم الجمعة 26 مارس 2021 الساعة 11.19 طفلًا يتمتع بصحة جيدة ومزدهر فى مستشفى داندريد.. كل من الأم والطفل بخير".

من جانبه، قال الأمير كارل فيليب، نجل الملك كارل السادس عشر جوستاف، ووالد الطفل، فى بيان صحفى، نشرته العديد من المواقع والصحف المحلية فى السويد: "نحن سعداء جداً بابننا الثالث فى العائلة، فى هذا اليوم، أنا والأميرة صوفيا وشقيقاه نتشوق إلى التعرف على فرد عائلتنا الجديد".