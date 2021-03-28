اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب مصنع بحوزته طن عصائر فاسدة بالتجمع

الأحد، 28 مارس 2021 12:07 م
القبض على صاحب مصنع بحوزته طن عصائر فاسدة بالتجمع مخزن سلع -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط صاحب مصنع بحوزته طن عصائر مجهولة المصدر فى التجمع، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى،  فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط (كمية من العصائر وزنت "طن و640 لتر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد 1000عبوة فارغة معدة للتعبئة) بحوزة (مسئول عن مصنع عصائر كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) .
 
وأكدت التحريات إدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية لتصنيع العصائر بقصد طرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

التجمع

عصائر فاسدة

حملة امنية

اخبار الحوادث

ضبط عصائر فاسدة

امن القاهرة

شرطة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة