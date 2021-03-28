اليوم السابع
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القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة

الأحد، 28 مارس 2021 12:34 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مباحث التموين بلاغا يفيد بضبط 3 طن " لحوم مجمدة، فيليه دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. 
 
 

امن القاهرة

سلع غذائية

لحوم فاسدة

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