القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مباحث التموين بلاغا يفيد بضبط 3 طن " لحوم مجمدة، فيليه دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.