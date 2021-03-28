القانون المطبق في اتهام شخص بالاستيلاء على مليون جنيه من مواطنين بحدائق القبة

كتب سليم على

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شخص نصب على 14 مواطنا، واستولى منهم على مليون جنيه، بعد إيهامهم باستثمار الأموال فى مجال التجارة مقابل أرباح بمنطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، له معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المُشار إليه، وأقر بارتكابه (14 واقعة بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت أكثر من مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".