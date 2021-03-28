السيطرة على حريق بمصنع منسوجات بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرة الحماية المدنية على حريق شب بمدخنة فى مصنع للمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان، دون إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية ، بنشوب حريق بمصنع لإنتاج المنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة، تم الدفع بسيارات إطفاء .

وتبين أن الحريق مدخنة الماكينة الخاصة بالطباعة في المصنع، وفور اندلاع النيران، أطلقت طفايات الحريق التي تمكنت من اخمادة، و قامت سيارات المطافئ باستكمال السيطرة على الحريق وأعمال التبريد تحسبا لتجدده مره آخرى، لم يسفر عن إصابات بشرية بين العمال أو طاقم أفراد الشرطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيقات .