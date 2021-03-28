اليوم السابع
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السجن المؤبد لسائق بتهمة قتل مزارع بقنا إثر خلاف على حد فاصل بأرض زراعية

الأحد، 28 مارس 2021 10:21 م
السجن المؤبد لسائق بتهمة قتل مزارع بقنا إثر خلاف على حد فاصل بأرض زراعية محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسي، وعضوية المستشارين شريف عفت ومصطفي أحمد، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المؤبد لسائق بتهمة قتل مزارع  بقرية الحجيرات في قنا.
 
ترجع أحداث القضية إلي عام 2020 عندما اتهمت النيابة عاطف. أ. م، 32 عاما، سائق، والألفي.م. بقتل علي.ع، بعد عقد النية علي قتله  باستخدام سلاح ناري بسبب خلاف علي حد فاصل بأرض زراعية.
 
وكانت قد تمكن مباحث مركز شرطة قنا من استهداف الأماكن التي يتردد عليها المتهمان وتمكنا من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولة هروبة للزراعات وبمواجهته بما جاء في أقوال المجني عليه أقر بصحتها وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه بسبب حد فاصل.
 
تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا المقيدة برقم 768 لسنة 2020 كلي والتي حكمت بالسجن المؤبد علي الأول وبراءة الثاني.
 
 
 

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