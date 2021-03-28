الرى تتوقع عدم سقوط أمطار غدا على محافظات الجمهورية

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعاته بعدم سقوط أمطار غداً على محافظات الجمهورية.

ويسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا، فيما تتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من مدن الساحل الشمالى وشمال الدلتا، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على الجنوب الشرقى، والأجواء مشمسة إجمالًا فيما عدا ذلك.

وعن حركة الرياح فهى نشطة إلى قوية على البحر الأحمر والخليجين والوادى الجديد، نشطة على مناطق الصعيد ويصاحبها هبات قوية، مع إثارة للرمال بجنوب البلاد، وتكون معتدلة إلى نشطة بباقى الأنحاء.

أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا و البحر الأحمر مضطرب إلى شديد الاضطراب و غير ملائم للأنشطة البحرية، كما تتشكل الشبورة فى الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال البلاد.