تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار غداً على أجزاء من السواحل الشمالية

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر، إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

ويسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.

وتتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، يصحبها هطول للأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا تغزر أحيانًا ، فيما تكون الاجواء مشمسة على وسط وجنوب الجمهورية، يتخللها ظهور للسحب المرتفعة جنوبًا.

وعن حركة الرياح فهى معتدلة إلى نشطة على المناطق الشمالية، البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة.