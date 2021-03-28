الجنايات تقضي بتأييد السجن 10 سنوات لـ يوسف بطرس غالى بقضية اللوحات المعدنية

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الغيابى بالسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية"، واعتباره قائما لغياب المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.