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الجنايات تقضي بتأييد السجن 10 سنوات لـ يوسف بطرس غالى بقضية اللوحات المعدنية

الأحد، 28 مارس 2021 03:30 م
الجنايات تقضي بتأييد السجن 10 سنوات لـ يوسف بطرس غالى بقضية اللوحات المعدنية بطرس غالى
كتب أحمد حسنى

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قضت الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الغيابى بالسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية"، واعتباره قائما لغياب المتهم.

 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل. 
 
كانت محكمة استئناف القاهرة حددت دائرة وموعد اليوم لإعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".  
 

 


يوسف بطرس غالى

محاكمة بطرس غالى

قضية اللوحات المعدنية

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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