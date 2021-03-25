اليوم السابع
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التموين تعلن ضخ كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

الخميس، 25 مارس 2021 09:50 ص
التموين تعلن ضخ كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية الخضر والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تقوم يومياً بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة في الكثير من مجمعاتها الاستهلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية.
 
وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا كشف أن أسعار الطماطم بالمجمعات تبدأ من 2.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ3.5 للكيلو، وكشف التقرير أن البرتقال البلدي يباع بـ5 جنيهات للكيلو أيضاً.
 
وأوضح التقرير، أن الطماطم تخرج جملة من سوق العبور بـ1 جنيه إلى 1.85 جنيه والبطاطس من 1.1 جنيه إلى 2.3 جنيه، والفلفل الرومي من 2 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو، وأشار التقرير أيضا إلى أن السمك البلطي يخرج لتجار التجزئة من 18 إلى 22 جنيه للكيلو.
 
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير  التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات، إضافة إلى الأسماك مع الالتزام بالتخفيضات المطلوبة على كل سلعة وبجودة عالية.
 
وشدد المصيلحي، على كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، وكذلك مديريات التموين، بعمل جولات وحملات ميدانية للرقابة على الأسواق وضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.

التموين

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة

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وزارة التموين

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