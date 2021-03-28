التصديرى للصناعات الكيماوية: 816 مليون دولار صادرات القطاع فى شهرين ونمو 17%

كتبت سماح لبيب

توقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 17% خلال الفترة القادمة، فى حالة تحقيق عدد من العوامل التى تساعد فى زيادة الصادرات أهمها تراجع تأثير جائحة كورونا عالميا، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا.

وأعلن المجلس التصديرى اليوم، إن صادرات الصناعات الكيماوية خلال الشهرين الأولين من العام الحالى (يناير – فبراير) لعام 2021 بلغت قيمتها 816 مليون دولار بنسبة نمو نحو 17% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020 .

وأشار تقرير المجلس، إلى نمو أداء صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية مثل منتجات الكيماويات العضوية والتى حققت نمو 47% خلال الشهرين الماضيين من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 إذ ارتفعت القيمة التصديرية من 63 مليون دولار لعام 2020 إلى 75 مليون دولار لعام 2021، وكذلك المواد اللاصقة بنسبة نمو 47%، ومنتجات الأسمدة التى حققت ارتفاع فى صادراتها بنسبة 26%، والأحبار والدهانات بنفس النسبة أيضاً، ومنتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة نمو 21%.

وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية وهى بالترتيب ووفقا للأهمية تتصدرها تركيا محققة نمو بنسبة 29% حيث بلغت صادراتنا إليها 180 مليون دولار للفترة (يناير – فبراير) من عام 2021 مقارنة بعام 2020 بما قيمته 139 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ70 مليون دولار وبنسبة نمو 25% للفترة المقارنة، وفرنسا بـ53 مليون دولار وبنسبة نمو 14%، والبرازيل بـ 38 مليون دولار وبنسبة نمو 137%، واليونان بـ 33 مليون دولار وبنسبة نمو 73%، والسعودية بـ30 مليون دولار وبنسبة نمو 14%، والأرجنتين بـ 24 مليون دولار وبنسبة نمو تعدت 170%.

وأكد أبو المكارم، تنوع الأسواق المستقبلة لصادرات الصناعات الكيماوية ونمو الصادرات المصرية فى الأسواق المستهدفة مثل دول أمريكا اللاتينية مستفيدين من تطبيق اتفاقية الميركسور وغيرها من الاتفاقيات التجارية.