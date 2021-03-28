استعد للصيف..كيف تحافظ على رطوبة جسمك عند ارتفاع درجات الحرارة؟

ندى سليم

يؤثر فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على الجسم، وتلحقه بالعديد من الأمراض التي تتعلق بالتعب والصداع ومشاكل الجلد وتراجع مستويات السكر بالدم، نتيجة إهمال البعض في شرب الماء والحفاظ على ترطيب الجسم بالمقدار الكافى، وقد أوصى تقرير نشر في موقع Only myhealth، بممارسة بعض العادات الصحية السليمة للحفاظ على ترطيب الجسم.



كيف تحافظ على رطوبتك خلال الصيف

عادات صحية للحفاظ على ترطيب الجسم:



1.تناول الخضروات:



مثل الخيار والخضروات الورقية الخضراء التي تحتوى على كميات معتدلة من الماء تساعد على ترطيب الجسم .

2.تناول الحليب ومشتقاته :



تعد طريقة رائعة للحفاظ على ترطيب الجسم، نظرا لأنها غنية بالبروتين والكالسيوم، خاصة الحليب الخالى من الدسم الغنى بفيتامين أ وفيتامين ب 12 والفوسفور والبوتاسيوم.

3. تناول البطيخ:



البطيخ هو أحد الفواكة المفضلة في الصيف ويساعد أيضًا الشخص على البقاء رطبًا، لأنه يحتوي على 92٪ ماء وأيضًا ألياف إضافية تشمل فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم، بالإضافة الى أنه منخفض السعرات الحرارية مما يجعله خيارًا جيدًا لتناوله بكميات جيدة دون حصول زيادة بالوزن، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا.

4. تناول الفراولة:



تحتوي على نسبة عالية من الماء بمقدار حوالي 91٪ وبالتالي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما أنها من مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض بما في ذلك فيتامين ج وحمض الفوليك، كما أنها تقلل من الالتهابات وتحمى من أمراض القلب والسكري وأنواع مختلفة من السرطان.

5. تناول الخوخ:



الخوخ من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في الترطيب، لأنه يحتوى على 90٪ من مكوناته من الماء، و فيتامين أ وب وج والبوتاسيوم، ويسهم في تحسين المشاكل المتعلقة بالجلد ويحتوي على حمض الكلوروجينيك المفيد لجسمك.

6. تناول البرتقال:



يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في تعزيز مناعتك، حيث يحتوى على البوتاسيوم وفيتامين سي، كما يمنحك الشعور بالامتلاء مما يساعد أيضًا على التحكم في نظامك الغذائي وتنظيمه.