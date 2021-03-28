إسبانيا تدعو لتسريع تنفيذ "جواز سفر كورونا الأخضر" لتسهيل حركة السفر والتجارة

فاطمة شوقى

دعت إسبانيا إلى تسريع عملية تنفيذ جواز سفر كورونا الأخضر وتسريع إصدار شهادة التطعيم لضمان التنقل الصحى بين جميع دول الاتحاد الأوروبى، وطالب رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتشيز بتسريع عملية التطعيم من أجل اعتماد جواز السفر الأخضر.

وتخطط أوروبا لإطلاق الشهادة الرقمية أو ما يطلق عليها جواز السفر الأخضر قريبا، والتى ستسمح للمسافرين باعتماد تطعيم كورونا ليتمكنوا من التنقل بين دول الاتحاد الأوروبى ، واستعادة الاقتصاد ، حسبما يرى بيدرو سانتشيز.

وأشارت صحيفة "الميرا" الإسبانية إلى أن اجتماع المجلس الأوروبى وضع هذا التقدم فى حملة التطعيم على الطاولة، وبالتالى اتفق جميع ممثلى الحكومة والدولة على الحاجة الى زيادة انتاج وتوزيع وإدارة اللقاحات ضد كورونا، وأيد ذلك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز.

بهذا المعنى ، التزم جميع المشاركين باقتراح المفوضية الأوروبية لتحسين إجراءات الشفافية لتصدير اللقاحات على أساس معيارين رئيسيين: المعاملة بالمثل والتناسب.

في هذه المرحلة ، دافع بيدرو سانتشيز عن الوصول "الشامل والعادل والميسور التكلفة" إلى أدوات مكافحة جائحة كورونا، حث رئيس حكومة إسبانيا الاتحاد الأوروبي على تطوير آلية لتقاسم اللقاحات ، بهدف تقديم تبرعات من نفس اللقاحات إلى أمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى ، تناول هذا المؤتمر الذى عقده سانتشيز الجمعة الماضية عن بعد قضايا مثل التحول الرقمي والسوق الموحدة والأهمية الدولية لليورو. على الرغم من أنه كان هناك تبادل للآراء المتباينة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ؛ مثل العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة .​

وأعلن سانتشيز أنه سيقدم غدا الاثنين 29 وثيقة بعنوان "فوكاس افريقيا" Focus Africa وهى تحدد الأهداف التى حددها السلطة التنفيذية لسانتشيز إقامة علاقة استيراتيجية مع القارة الأفريقية، وتهدف هذه الوثيقة إلى إظهار أن إفريقيا تمثل أولوية بالنسبة لإسبانيا ، وبالتالي تنشأ العديد من التحديات المشتركة من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى القارة الأفريقية.

وقال سانتشيز "نحن نتحدث عن واحدة من أكثر الرهانات ابتكارًا التي قدمتها حكومة إسبانيا منذ الدفع نحو تصنيع القارة. وهو أن العديد من البلدان في إفريقيا شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا قبل اندلاع جائحة كورونا.