إخماد حريق نشب داخل محل هواتف محمول فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل هواتف محمولة بشارع منصور بمدينة حلوان، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل محل هواتف محمولة بشارع منصور بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.