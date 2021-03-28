اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخماد حريق نشب داخل محل هواتف محمول فى حلوان

الأحد، 28 مارس 2021 10:22 م
إخماد حريق نشب داخل محل هواتف محمول فى حلوان الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل هواتف محمولة بشارع منصور بمدينة حلوان، دون وقوع أى إصابات. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل محل هواتف محمولة بشارع منصور بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق

محل هواتف

محمول

الحماية المدنية

حلوان

حريق محل فى حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة