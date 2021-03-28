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أيمن عثمان يتولى أعمال رئاسة جامعة أسوان مؤقتاً بعد اعتذار "غلاب" للإصابة بكورونا

الأحد، 28 مارس 2021 08:06 م
أيمن عثمان يتولى أعمال رئاسة جامعة أسوان مؤقتاً بعد اعتذار "غلاب" للإصابة بكورونا الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تولى الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان، منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، بعد اعتذار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، عن استكمال العام الدراسى الحالى بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، وتعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، باعتذار مكتوب للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن استكمال فترة رئاسة الجامعة والممتدة حتى نهاية العام الدراسى الحالى 2020 / 2021 ، بعد بلوغه السن القانونى للتقاعد فى ديسمبر الماضى.

وكان الدكتور غلاب، أصيب قبل أيام بفيروس كورونا المستجد، وسط استقرار لحالته الصحية مع عزل نفسه منزلياً وتلقى الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة الإصابة، طبقا لبرتوكول علاج أعراض كورونا الذى وضعته لوزارة الصحة.

 

 


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