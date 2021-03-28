اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد الطاهرى: أسامة هيكل اشتبك مع نقابة الإعلاميين وضرب مصداقية الإعلام

الأحد، 28 مارس 2021 12:10 ص
أحمد الطاهرى: أسامة هيكل اشتبك مع نقابة الإعلاميين وضرب مصداقية الإعلام أحمد الطاهرى
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الإعلامى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تمنى لى التوفيق ورحب عندما توليت رئاسة التحرير، وكان يظن أن الهجوم الإعلامى الذى تعرض له السبب المباشر لخسارته منصبه، وظن أن أعداءه هم أبناء مهنته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: مثلا تصرفه مع الأستاذ مكرم محمد أحمد قبل أن يترك المجلس الأعلى للإعلام، وتقدر تعتبره ليّن الدستور فيما يخص الصلاحيات، ثم اشبتك اشتباكا غير مبرر مع نقابة الإعلاميين فى نفس الفقرة، ثم ضرب مصداقية الإعلام المصرى، والوزير ارتضى أن يكون إعلام الجماعة الظهير الإعلامى له فى الأمر، وأنا قولتله هذا الكلام فى مكتبه عندما ذهبنا لتصفية الأجواء.


أحمد الطاهرى

وزير الإعلام

نقابة الإعلاميين

اسامه هيكل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 18مارس 1968.. وزير الإعلام والثقافة السودانى يدعو «أم كلثوم» باسم الحكومة والشعب لزيارة السودان

الخميس، 18 مارس 2021 10:00 ص

وزير الإعلام اليمنى: تصعيد الحوثيين يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية

الأحد، 07 مارس 2021 08:29 م

وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط صافر

السبت، 06 مارس 2021 05:00 ص

وزير إعلام اليمن: نطالب بتدخل دولي لوقف التجنيد الإجباري للمدنيين بمناطق الحوثي

الجمعة، 05 مارس 2021 06:40 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة