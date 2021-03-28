«أسمنت المصريين» و«أبوهشيمة الخير» تقدمان 50 ألف جنيه تعويضا لأسر ضحايا قطاري سوهاج

أعلن النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ومؤسسة مجموعة أسمنت المصريين تكفل المجموعة بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير بتقديم ٥٠ ألف جنيه تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، فضلا عن تعيين المصابين الذين وصلت إصابتهم إلى العجز في مصنع أسمنت المصريين بسوهاج.

جاء ذلك خلال زيارة النائب أحمد أبوهشيمة ووفد حزب الشعب الجمهوري لمحافظة سوهاج، والتي التقوا خلالها باللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

يذكر أن النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ترأس وفد الحزب الذي زار اليوم محافظة سوهاج وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة التي استقبلت مصابين جراء حادث تصادم قطاري طهطا الذي وقع منذ أيام.

وضم الوفد كل من النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية والتشريعية بالحزب، والأستاذ أحمد الألفي أمين التنظيم بالحزب، والنائب شعبان لطفي عبد الغني والنائبة ألفت المزلاوي والنائبة نانسي نعيم والنائب نشأت فؤاد عباس بخيت والنائب ياسر نصر عبد المولى.