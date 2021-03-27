اليوم السابع
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13 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل

السبت، 27 مارس 2021 12:23 م
13 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل طلاب الثانوى العام - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، إلكترونيا ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى 13 معلومات مهمة عن الاختبارات الإلكترونية وموعد انطلاقها.
 
ـ الدور الأول للامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ينطلق  فى يوليو المقبل.
ـ الدور الثانى للثانوية العامة أيضا سيكون فى شهر أغسطس 2021.
ـ من المقرر حصول الطلاب على فرصتين امتحانيتين فقط فى يوليو وأغسطس 2021.
ـ الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة مختلفة عن ما حدث فى امتحانات النقل بالثانوى العام. 
ـ تتم امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز.
ـ ستكون هناك آليات لضبط الامتحانات بحيث لن يسمح للطالب بالولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان لعدم الغش أو التسريب.
ـ تبحث وزارة التربية والتعليم، كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وإيجاد حلول لكافة المشكلات.
ـ تناقش وزارة التربية والتعليم مدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت.
ـ مراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.
ـ عقد امتحان تجريبى فى شهر أبريل سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الامتحان الرسمى فى يوليو وسيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج الامتحان التجريبي لاختبار المنظومة.
ـ إجراء تجارب لاختبارات الطلاب مرتين فى شهر إبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب.
ـ تحديد ووضع 3 بدائل حتى يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.
 
 

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