13 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، إلكترونيا ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى 13 معلومات مهمة عن الاختبارات الإلكترونية وموعد انطلاقها.

ـ الدور الأول للامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ينطلق فى يوليو المقبل.

ـ الدور الثانى للثانوية العامة أيضا سيكون فى شهر أغسطس 2021.

ـ من المقرر حصول الطلاب على فرصتين امتحانيتين فقط فى يوليو وأغسطس 2021.

ـ الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة مختلفة عن ما حدث فى امتحانات النقل بالثانوى العام.

ـ تتم امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز.

ـ ستكون هناك آليات لضبط الامتحانات بحيث لن يسمح للطالب بالولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان لعدم الغش أو التسريب.

ـ تبحث وزارة التربية والتعليم، كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وإيجاد حلول لكافة المشكلات.

ـ تناقش وزارة التربية والتعليم مدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت.

ـ مراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

ـ عقد امتحان تجريبى فى شهر أبريل سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الامتحان الرسمى فى يوليو وسيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج الامتحان التجريبي لاختبار المنظومة.

ـ إجراء تجارب لاختبارات الطلاب مرتين فى شهر إبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب.

ـ تحديد ووضع 3 بدائل حتى يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.