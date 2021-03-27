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الحكومة: اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة مرتين بأبريل ومايو بالمدارس

السبت، 27 مارس 2021 11:49 ص
الحكومة: اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة مرتين بأبريل ومايو بالمدارس انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى للحكومة أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسى الحالى 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونيًا على التابلت، بلجان فى المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، مُشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين فى شهر أبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية فى شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

وفى سياق متصل، سيتم عقد امتحانين مجمعين فى نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة على أن يكون الامتحان ورقيًا -اختيار من متعدد فى ورقة مجمعة للجدول المرفق- وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

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الثانوية العامة

الحكومة

مصطفى مدبولى

المركز الإعلامى

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