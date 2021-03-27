وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان استغلال بحيرة باريس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لبحث آخر تطورات مشروع منظومة الرى الحديث والحقلى، حيث تستهدف المحافظة تطوير مساحة ٢٠٥ ألف فدان.

وأكدت المحافظة فى بيان لها أنه بحث القصير والزملوط سبل الاستغلال الأمثل لمفيض بحيرة باريس ودفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، والتنسيق لإطلاق موسم حصاد القمح بحضور وزير الزراعة، والذى يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تبلغ مساحة زراعتها أكثر من ٢٥٤ ألف فدان.