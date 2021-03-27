وزير الخارجية الفرنسى يتهم بريطانيا بالابتزاز بشأن تصدير لقاحات كورونا للاتحاد الأوروبى

وكالات

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان،امس الجمعة، بريطانيا بـ"الابتزاز" في طريقة إدارتها مسألة تصدير اللقاحات المضادة لكورونا، فيما يبدو استمراراً للتوتر القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بخصوص هذا الملف.

وسئل لودريان إذا ما كان الاتحاد قد خُدع عبر إرسال ملايين الجرعات إلى المملكة المتحدة، بينما لم يلتزم العملاق السويدي-البريطاني، أسترازينيكا، بتسليم الجرعات التي أبرمت عقودها سابقاً، فأجاب "علينا أن نبني علاقة تعاونية، ولكن لا يمكننا أن نتصرف بهذا الشكل".

ويتوقع الاتحاد أن يستلم نحو 30 مليون جرعة حتى نهاية مارس وهذا أقل بكثير من عدد الجرعات المتفق عليها أساساً (120 مليون جرعة). وفيما تعاني الدول الأوروبية من بطء في حملات التلقيح، يبدو أن العملية التي أطلقها بوريس جونسون حققت نجاحاً أكبر بكثير في الداخل البريطاني.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين، الخميس، بعد قمة أوروبية عقدت عبر الفيديو، أسترازينيكا إلى تعويض تأخرها عبر تسليم المزيد من طلبيات اللقاحات ضدّ كوفيد-19 إلى الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قبل البدء بعملية التصدير إلى الخارج.

وقال جان-إيف لودريان إن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يدفع ثمن سياسات التلقيح المعتمدة في المملكة المتحدة، وانتقد مقاربة شراء اللقاحات حيث اقترح أن المملكة المتحدة تحت ضغط امام الشارع الداخلي لأنها لا تمتلك عدد الجرعات الكافية لتوزعها كجرعة ثانية.

وتابع لودريان: لقد عملت المملكة المتحدة بفخر كبير لتوزيع الجرعة الأولى ولكنها الآن تواجه مشكلة مع الجرعة الثانية" ثم أضاف "لا يمكنك أن تلعب لعبة الابتزاز.. لا يمكنك أن تلعب بهذا الشكل".