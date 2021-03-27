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وزيرة الصحة تصل القاهرة برفقة 3 من مصابى حادث قطارى سوهاج للعلاج فى معهد ناصر

السبت، 27 مارس 2021 04:05 ص
وزيرة الصحة تصل القاهرة برفقة 3 من مصابى حادث قطارى سوهاج للعلاج فى معهد ناصر وزيرة الصحة
كتب _ وليد عبد السلام

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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة 3 من مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وفق بيان اليوم، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم 21 و29 و33 عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة فى أماكن متفرقة فى الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتابع مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث أمس الجمعة، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 


الصحة

قطار سوهاج

حادث قطار

معهد ناصر

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لحظة تصادم قطارين

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