نائب محافظ قنا: المستشفى العام مستعد لاستقبال أى حالات طوارئ

قنا صابر سعيد

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم السبت، مستشفى قنا العام للوقوف على مدى وحجم جاهزية المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، وذلك بتوجيهات من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى إطار خطة المرور الدورى على مستشفيات المحافظة لمراجعة جاهزيتها فى أى وقت لاستقبال المرضى والمصابين، رافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

وقال نائب المحافظ، إن مستشفى قنا العام على أتم الاستعداد لاستقبال أى حالات طوارئ، حيث تضم جناحا خاليا بالكامل بقوة 30 سريرا بالإضافة إلى قسم جديد للعناية القلبية المركزة بقوة 15 سريرا، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز هذا القسم بالجهود الذاتية مضيفا أن المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بكميات مناسبة.

واختتم نائب المحافظ، جولته بتفقد المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما اطمأن من مسئول بنك الدم على المخزون الاستراتيجى من أكياس الدم ومدى توافر الفصائل المختلفة ومدة التخزين والفترة المسموح بها، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم من خلال تنظيم حملات للتبرع بالمستشفيات والوحدات الصحية والسيارات المتنقلة لتشجيع المواطنين على التبرع للمساهمة فى إنقاذ حياة المصابين والمرضى.