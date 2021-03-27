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مهاب مميش: قبل نهاية الأسبوع الحالى تنتهى أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

السبت، 27 مارس 2021 07:54 م
مهاب مميش: قبل نهاية الأسبوع الحالى تنتهى أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس مهاب مميش
كتب محمد شرقاوى

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قال مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن المجرى الملاحي للقناة يشهد سير 18 ألف سفينة في العام، موضحا أنه قبل نهاية الأسبوع الحالي سوف تنتهي أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حادثة السفينة البنمية التي جنحت داخل المجرى الملاحي ليست أزمة، نظرا لمرور عدد ضخم من السفن في قناة السويس، مضيفا أن السفينة البنمية الجانحة لم تتحرك منذ تعطيلها للحركة المطلوبة، وتم تخفيف الحمولة من السفينة.

 

 وتابع أن السفينة البنمية تكبدت خسائر مالية نظرا لتعطلها في المجرى الملاحي، مع حدوث خسارة مادية للعالم كله، مضيفا أن شركات التأمين قد ترفع مبالغ التأمين على الشركات المارة بقناة السويس، وهو أمر لا نتمنى حدوثه حتى لا يتراجع أعداد السفن المارة داخل قناة السويس.

 

وكشف عن أن شركات التأمين سوف تعوض الخسائر المالية التي حدثت منذ تعطيل السفينة البنمية، وتقوم شركة التأمين بدفع تكاليف الإصلاح إلى هيئة قناة السويس.


مهاب مميش

السفينة الجانحة

قناة السويس

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