وأضافت أنه أصيب ضابط شرطة خلال الاستجابة للبلاغ بعد أن صدمته سيارة، مشيرة إلى أن الضابط أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى.. وتجري السلطات تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.