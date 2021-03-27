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أفاد مصدر أمنى فى أفغانستان اليوم السبت بمقتل 10 عناصر من قوات الشرطة، بينهم قائد محلي للشرطة، في هجوم شنته طالبان في مدينة "لاشكار جاه" الواقعة بإقليم هلمند جنوبي البلاد، وقال المصدر - وفقا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية - إن الهجوم وقع الليلة الماضية على طريق 601 السريع الذي يربط مدينة "لاشكار جاه" بالمناطق الأخرى من إقليم هلمند.