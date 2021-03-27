من جهتها، أكدت شرطة هلمند مقتل قائد شرطة منطقة "سنجين" في الهجوم، ويأتى هذا الهجوم في الوقت الذي أفادت فيه الأجهزة الأمنية بوقوع حوادث أمنية في 20 إقليما على الأقل خلال الخميس الماضي.