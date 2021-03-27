اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصرع شخص وإصابة 2 فى تصادم سيارتين نقل وملاكى بطريق العين السخنة

السبت، 27 مارس 2021 06:41 م
مصرع شخص وإصابة 2 فى تصادم سيارتين نقل وملاكى بطريق العين السخنة إسعاف - ارشيفية
السويس - سيد نون

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى تصادم سيارة ملاكى وآخرى نقل بطريق السويس - العين السخنة، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة نقل وسيارة ملاكي بطريق السويس - العين السخنة.

وقامت شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة.

وقال مصدر طبي، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وجاري علاجهم، ونقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

 

 


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