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محافظ بورسعيد: إلغاء حفل "سيد درويش" حدادا على أرواح شهداء قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 05:02 م
محافظ بورسعيد: إلغاء حفل "سيد درويش" حدادا على أرواح شهداء قطارى سوهاج اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء عرض الأوبريت الغنائي سيد درويش والذي يعرض علي مسرح المركز الثقافي، وذلك حدادا على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج الذى وقع أمس .

وأعرب اللواء عادل الغضبان عن خالص تعازيه للشعب المصرى عموما وأبناء محافظة سوهاج خصوصا عن هذا الحادث الألم، والذى أصاب الجميع بالحزن والألم، داعيا الله أن يتغمد المتوفيين برحمته و يكتبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يتم شفاء جميع المصابين، متمنيا ان يحفظ الله مصر والمصريين من كل شر وسوء .


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