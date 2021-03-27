محافظ بورسعيد: إلغاء حفل "سيد درويش" حدادا على أرواح شهداء قطارى سوهاج

بورسعيد محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء عرض الأوبريت الغنائي سيد درويش والذي يعرض علي مسرح المركز الثقافي، وذلك حدادا على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج الذى وقع أمس .

وأعرب اللواء عادل الغضبان عن خالص تعازيه للشعب المصرى عموما وأبناء محافظة سوهاج خصوصا عن هذا الحادث الألم، والذى أصاب الجميع بالحزن والألم، داعيا الله أن يتغمد المتوفيين برحمته و يكتبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يتم شفاء جميع المصابين، متمنيا ان يحفظ الله مصر والمصريين من كل شر وسوء .