محافظ المنيا يدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا قطارى سوهاج

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم السبت، تجليس نيافة الأنبا فام، أسقفا لإيبارشية شرق النيل وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة .

جاء ذلك بحضور، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا ، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.

دعا المحافظ، الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، كما قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا فام علي توليه منصب أسقف إيبراشية شرق النيل وتوابعها ، وقدم التهاني لأهالى شرق النيل الكريم لاختيار الأنبا فام أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بمجهودات كبيرة لا تخفى على الجميع لرفع شأن وطننا في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المعركة التي يجب نواجهها حالياً هي معركة "التنمية" في كافة القطاعات، وهذا يستوجب تضافر كافة الجهود فلا سبيل لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن إلا بالتنمية الشاملة.

من جانبه قدم الأنبا فام، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فام يوم 7 مارس الجاري.