محافظ المنيا يدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا قطارى سوهاج

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم السبت، تجليس نيافة الأنبا فام، أسقفا لإيبارشية شرق النيل وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة .
جاء ذلك بحضور، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا ، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.
دعا المحافظ، الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، كما قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا فام علي توليه منصب أسقف إيبراشية شرق النيل وتوابعها ، وقدم التهاني لأهالى شرق النيل الكريم لاختيار الأنبا فام أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بمجهودات كبيرة لا تخفى على الجميع لرفع شأن وطننا في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المعركة التي يجب نواجهها حالياً هي معركة "التنمية" في كافة القطاعات، وهذا يستوجب تضافر كافة الجهود فلا سبيل لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن إلا بالتنمية الشاملة.
من جانبه قدم الأنبا فام، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فام يوم 7 مارس الجاري.
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