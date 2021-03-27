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محافظ القاهرة يزور مصابى حادث انهيار عقار جسر السويس.. صور

السبت، 27 مارس 2021 08:15 ص
محافظ القاهرة يزور مصابى حادث انهيار عقار جسر السويس.. صور محافظ القاهرة يطمئن على مصابى حادث انهيار عقار جسر السويس
كتب سيد الخلفاوى

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زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام، ووجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين ، مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم، يفيد بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب  (حي السلام 1) وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة  عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل 23 حالة اصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الانقاض .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

 

 

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