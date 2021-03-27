اليوم السابع
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محافظ الشرقية يستجيب لاستغاثة مواطنة ويُكلف مديرية التضامن بفحص الحالة

السبت، 27 مارس 2021 02:22 م
محافظ الشرقية يستجيب لاستغاثة مواطنة ويُكلف مديرية التضامن بفحص الحالة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ، بفحص ودراسة إستغاثة المواطنة "س . إ . م" القاطنة بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية والتي تطلب فيها مساعدتها لتربية أولادها وعلاج ابنها من الإدمان.

وأفادت مديرية التضامن الاجتماعي، بأنه تم إجراء البحث الإجتماعي للمواطنة المذكورة، وتبين أنها تبلغ من العمر 42 عاماً ، ولديها 4 أولاد ، وتتقاضى معاش تأميني عن والدها المتوفي قدرة 437 جنيها، وتم عمل بحث مساعدة من مؤسسة التكافل ، وتقرر صرف مبلغ  مالي لمدة 5 أشهر اعتباراً من 1 / 4 /2021 ، وفيما يخص الإبن الأكبر والذي طلبت علاجه من الإدمان، فقد تم التواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية بالعاشر من رمضان  لمساعدتها في تكاليف علاج ابنها.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لشكاوى المواطنين عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية باعتبارهم حلقة وصل بين المواطن والجهات التنفيذية.


محافظ الشرقية

استغاثة مواطنة

مديرية التضامن بالشرقية

وكيل تضامن الشرقية

معاش تكافل وكرامة

علاج نجلها من الإدمان

صرف معاش شهرى للمواطنة

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