ماكرون: أوروبا تواجه حربا عالمية من نوع جديد بسبب لقاحات كورونا

وتعليقا على هذه الوعود، اعتبرت أخصائية التخدير والانعاش في مستشفى " بومبيدو" الفرنسية الدكتورة منار مراد في مداخلة عبر فرانس24 أن كلام ماكرون "بعيد عن الواقع" ولن تتمكن فرنسا من الالتزام به.

فى حين رفض الكرملين هذه الاتهامات نافيا أن تكون روسيا والصين تستخدمان لقاحيهما كـ"أدوات نفوذ" على الساحة الدولية.