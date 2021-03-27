ماكرون: أوروبا تواجه حربا عالمية من نوع جديد بسبب لقاحات كورونا

اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الجمعة أن أوروبا تواجه حربا عالمية من نوع جديد بسبب لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن روسيا والصين تستخدمان اللقاحات الخاصة بهما لتعزيز النفوذ.
ووعد ماكرون الفرنسيين أنه سيكون بإمكان جميع البالغين الراغبين تلقى اللقاح قبل نهاية الصيف.
وتعليقا على هذه الوعود، اعتبرت أخصائية التخدير والانعاش في مستشفى " بومبيدو" الفرنسية الدكتورة منار مراد في مداخلة عبر فرانس24 أن كلام ماكرون "بعيد عن الواقع" ولن تتمكن فرنسا من الالتزام به.
فى حين رفض الكرملين هذه الاتهامات نافيا أن تكون روسيا والصين تستخدمان لقاحيهما كـ"أدوات نفوذ" على الساحة الدولية.
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