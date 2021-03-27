اليوم السابع
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كوريا الشمالية: إدارة بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة بشأن تجربتها الصاروخية

السبت، 27 مارس 2021 08:00 ص
كوريا الشمالية: إدارة بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة بشأن تجربتها الصاروخية بايدن
رويترز

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قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة وكشفت عن "عداء شديد" بانتقادها التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونجيانج.

كانت كوريا الشمالية أعلنت يوم الجمعة أنها أطلقت نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة المدى. وقال بايدن إن التجربة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي لكنه أكد أنه لا يزال مستعدا للدبلوماسية مع البلد الآسيوي.

وقال ري بيونج شول أمين عام اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم إن التجربة مخصصة لأغراض الدفاع عن النفس في وجه تهديدات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

 


كوريا الشمالية

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تجربة امريكا الصاروخية

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