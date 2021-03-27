كل ما تريد معرفته عن أبرز أرقام الموازنة العامة الجديدة؟

كتب عبد الحليم سالم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مؤخرا على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

تعرف على أبرز أرقام الموازنة الجديدة .

ما أهداف الموازنة الجديدة؟

الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.

ما مستهدفات خفض العجز في الموازنة؟

سيتم خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

كم سيبلغ معدل النمو المستهدف؟

معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلي 5.4%.

ما الحصيلة الاجمالية لايردات الموازنة ؟

تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%.

هل سيتم زيادة نسبة الاستثمارات العامة خلال الموازنة؟

سيتم زيادة مخصصات الاستثمارات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%،.

سيصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وزيادة مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.

ماذا يتعلق عن دعم الصناعة ؟

وفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه .

ما قيمة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ؟

جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021/2022 تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه ،كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.

ما قيمة الزيادة في مخصصات السلع التموينية ؟

زادت لـ 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي.