اليوم السابع
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متحدث الوزراء: النقل لها نصيب الأسد بخطة الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة

الجمعة، 26 مارس 2021 10:11 م
متحدث الوزراء: النقل لها نصيب الأسد بخطة الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة نادر سعد
كتب محمد شرقاوى

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قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تترك مصابى حادث قطار سوهاج حتى التعافي، مضيفا:" تم نقل جميع المصابين للمستشفيات"، مؤكدا أن الموازنة الجديدة 2021/ 2022 يسكون لوزارة النقل نصيب الأسد فى خطة الاستثمارات الحكومية.

 

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعدد من التكليفات ساهمت فى السيطرة على الوضع، منها انتقال الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء آخرين لمكان الحادث.

 

وتابع: "انتقال رئيس الوزراء إلى الحادث اتخذ على أثره عدة قرارات أخرى، منها مضاعفة مبالغ التعويضات، مضيفا: "من المحزن وقوع حادث كبير فى وقت تقوم فيه الدولة بعملية تطوير السكة الحديد"، مؤكدا أنه سيتم تخصيص أكبر مبلغ فى موازنة العام القادم لوزارة النقل.

 

 


الحكومة

وزارة النقل

موازنة المالية

حادث قطار سوهاج

حادث القطارين اليوم

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