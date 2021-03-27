اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 08:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قطار المحاكمات..جلسات داعش العمرانية والعجوزة والمرابطين وميكروباص حلوان

السبت، 27 مارس 2021 07:00 ص
قطار المحاكمات..جلسات داعش العمرانية والعجوزة والمرابطين وميكروباص حلوان المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها سماع الشهود فى محاكمة 22 متهما بقضية "خلية داعش العمرانية"، ونظر ثانى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ"خلية المرابطين"، ونظر أولى جلسات محاكمة 12 متهما بقضية "خلية داعش العجوزة"، وإعادة محاكمة متهم بخلية ميكروباص حلوان.

 

سماع الشهود فى محاكمة 22 متهما بقضية "خلية داعش العمرانية"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، نظر محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية".

 

محاكمة 5 متهمين بـ"خلية المرابطين"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ثانى جلسات محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى.

 

محاكمة 12 متهما بقضية "خلية داعش العجوزة"

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة".

 

محاكمة متهم بخلية "ميكروباص حلوان"

تنظر محكمة الجنايات محاكمة متهم القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.


قطار المحاكمات

داعش بولاق

تنظيم داعش

هشام عشماوى

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة