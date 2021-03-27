قطار المحاكمات..جلسات داعش العمرانية والعجوزة والمرابطين وميكروباص حلوان

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها سماع الشهود فى محاكمة 22 متهما بقضية "خلية داعش العمرانية"، ونظر ثانى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ"خلية المرابطين"، ونظر أولى جلسات محاكمة 12 متهما بقضية "خلية داعش العجوزة"، وإعادة محاكمة متهم بخلية ميكروباص حلوان.

سماع الشهود فى محاكمة 22 متهما بقضية "خلية داعش العمرانية"

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، نظر محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية".

محاكمة 5 متهمين بـ"خلية المرابطين"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ثانى جلسات محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى.

محاكمة 12 متهما بقضية "خلية داعش العجوزة"

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة".

محاكمة متهم بخلية "ميكروباص حلوان"

تنظر محكمة الجنايات محاكمة متهم القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.