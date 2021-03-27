فيديو.. محافظ الشرقية: السيطرة على حريق محطة الزقازيق فى أقل من ساعة دون خسائر

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه قبل مرور ساعه من نشوب حريق في عدد من الأكشاك بمنطقه نفق عرابي للمشاه ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق، تم السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية "إصابات أو حالات وفاة"، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق في وقت قياسي والسيطرة عليه من الإمتداد إلى المناطق المجاورة.

وانتقل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، لموقع الحريق لمعاينة مكان الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت لحدوثه .

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقيه، إلى تكليف محافظ الشرقية لكلٍ من سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، باستمرار التواجد في مكان وقوع الحادث للمتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة، لرفع مخلفات الحريق، وتسيير حركة مرور المواطنين والسيارات، وحتي عودة الحياه لطبيعتها في تلك المنطقة.