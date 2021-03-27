5 معارض "أهلا رمضان" بالقليوبية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ونسب الخصم تصل لـ40%

القليوبية فريق المحافظات

أعلنت محافظة القليوبية، الاستعداد لإنشاء معارض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح من 35 لـ40% خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أنه سيتم إقامة 5 معارض أهلا رمضان لتقديم معروضات ومستلزمات رمضان فى مدن "بنها، وحى غرب شبرا، وقليوب، وطوخ، والقناطر الخيرية".

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه تم الاتفاق كما مع عدد من المحلات التجارية والمولات الكبرى بمختلف المدن والقرى لتقديم منتجات رمضان بنفس بنسبة خصم معارض "أهلا رمضان"، كما يتم التنسيق مع بعض المبادرات الشبابية لتوفير سيارات متنقلة بالسلع الغذائية لمختلف القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح "الفيومى"، أنه من المقرر تنظيم مجموعة من معارض أهلا رمضان خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء قريب مع اللواء عبدالحميد الهجان خلال الفترة المقبلة للاتفاق على إقامة معارض "أهلا رمضان".

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الغرفة تعمل بشكل دائم ومستمر لقياس حالة السوق بجميع مناطق وأحياء المحافظة، حيث شكل مجلس إدارة الغرفة غرفة عمليات لمتابعة حالة الأسواق بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث تقوم هذه اللجنة بالتعاون مع كافة الأجهزة خاصة جهاز حماية المستهلك بأعداد تقرير يومى عن حالة الأسواق وإرسالها لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واتحاد الغرف التجارية.

واستطرد "الفيومى"، أن الغرفة اتخذت كافة التدابير الصحية والوقائية تنفيذا لتعليمات مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وتضامنا مع توجهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لخدمة التجار والموظفين والمترددين على مراكز التميز بالمقر الرئيسى للغرفة، والمكاتب التابعة لها بطوخ والقناطر والمؤسسة بتوفير الكمامات وتطهير المبنى بشكل مستمر، مؤكدا أن اللجنة تقوم بالمتابعة اليومية، سواء فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الفيروس أو متابعة السوق من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالغرفة لرصد المستجدات التي تحدث أولا بأول، مشددا على أن هناك حالة طوارئ بالغرفة حاليا لمتابعة الإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض الوبائية ورصد الحركة التجارية بالسوق، وما يطرأ عليها من مستجدات وذلك لضمان استقرار السوق.