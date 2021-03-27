سقوط مستريحين جديدين في الغربية استوليا على أموال المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية) وإثنين آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون .

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون ، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة.

وفي ذات الإطار، كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها لها بالمخالفة للقانون .

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها علي أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم ، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة.