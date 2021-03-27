اليوم السابع
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سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت

السبت، 27 مارس 2021 04:07 م
سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 27-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى،  فى حين ارتفع سعر ين ياباني 1 ريال سعودى يسجل 29.23 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.22 ين ياباني
 
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات في مصر اليوم السبت 27-3-2021، استقرارا وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك، وثبت سعر كل من  الدولار واليورو والدينار الكويتى، والريال السعودى، والجنيه الإسترلينى، حيث ثبت سعر اليورو عند سعر 18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.42 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  29.23 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.22 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
ننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق

وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  209.13 ريال  بما يعادل  55.77$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  191.70 ريال  بما يعادل  51.12$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.99 ريال  بما يعادل  48.80$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  156.85 ريال  بما يعادل  41.82$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  121.99 ريال  بما يعادل  32.53$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  104.56 ريال بما يعادل  27.88$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,504 ريال بما يعادل  1,734$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,464 ريال بما يعادل 390.37$

سعر كيلو الذهب

بنحو 209,125 ريال  بما يعادل 55,765$
 

الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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