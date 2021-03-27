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ساعة الأرض.. إطفاء الإضاءة غير الضرورية ببعض المواقع الأثرية بمصر

السبت، 27 مارس 2021 10:52 م
ساعة الأرض.. إطفاء الإضاءة غير الضرورية ببعض المواقع الأثرية بمصر قصر يوسف كمال بنجع حمادي
كتب محمد أسعد

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شاركت السياحة والآثار مساء اليوم، في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
 
وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم إطفاء الإضاءة غير الضرورية ببعض المواقع الأثرية فى محافظات الجمهورية، منها قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومقعد ماماي السيفي ومجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز، ومسجدى السلطان حسن والرفاعى، وقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، وقصر عائشة فهمي بالزمالك. 
 
بالإضافة إلى إطفاء الإضاءة الخارجية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وقلعة صلاح الدين بطابا، وقصر يوسف كمال بنجع حمادي، ومتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
 
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ساعة الأرض

الآثار المصرية

السياحة والآثار

ترشيد الاستهلاك

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