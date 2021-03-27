إطلاق التطبيق الإلكترونى "اكتشف الإسكندرية" للترويج للسياحة بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مراسم الإعلان عن التطبيق الإلكتروني "اكتشف الإسكندرية Discover Alex، والذي يعد أول تطبيق إلكتروني سياحي شامل يتم تنفيذه بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء بحضور محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وشهد المحافظ مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وممثلي الشركة المنفذة لبرمجة التطبيق، حيث إنه من المقرر عقب توقيع البروتوكول رفع التطبيق الإلكتروني على جوجل بلاي Google play والاب ستور App stote، وسيكون متاح لتحميله من Google play بعد 15يوما، وخلال 30 يوما.

وفى كلمته؛ قال الشريف، إن تطبيق "اكتشف الإسكندرية" يعد نقلة نوعية جديدة يتم تنفيذها لأول مرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي، وفي ظل التوجه العام للدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020.

من جانبه؛ أوضح محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أن التطبيق يتم إطلاقه ب 7 لغات هي ( اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية والصينية )، ويحتوي علي جميع المعلومات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية سواء التاريخية أو السياحية أو الأثرية والفنادق والخرائط والرسومات، وأشهر الأماكن وأشهر الأكلات وغيرها.

وأضاف أن كل ما يدور في خاطر السائح الأجنبي أو العربي أو حتي السائح المحلي من معلومات عن الإسكندرية يستطيع أن يجدها في هذا التطبيق باللغة التي تناسبه.