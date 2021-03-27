رويترز : الشرطة في روسيا البيضاء تعتقل أكثر من 100 شخص

(رويترز)

ذكرت تقارير من وسائل الإعلام ووكالة الإعلام الروسية إن الشرطة في روسيا البيضاء اعتقلت أكثر من 100 شخص اليوم السبت من بينهم ثلاثة رؤساء تحرير لمنصات إخبارية إلكترونية أثناء تجمعهم لتنظيم احتجاجات جديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وطوقت سيارات للشرطة وعربات سجون الميدان الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه المظاهرة بعد ظهر اليوم السبت في مينسك كما أُغلقت الطرق المؤدية إليه.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدثة باسم وزارة الداخلية في روسيا البيضاء قولها إنه لم تحدث أي مظاهرات واسعة النطاق في الموقع على الرغم من اعتقال أكثر من 100 شخص خلال اليوم.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على قنوات إخبارية معارضة في روسيا البيضاء رجال شرطة يرتدون ملابس سوداء يعتقلون بعنف أشخاصا في الميدان وفي مناطق أخرى من المدينة.

ولم يكن المعتقلين في العديد من المقاطع المصورة يحملون على ما يبدو أي لافتات أو أعلام، وتم اعتقال أكثر من 34 ألف شخص منذ بدء المظاهرات المنتظمة في أغسطس من العام الماضي والتي شارك فيها مئات الآلاف وشكلت أكبر تحد حتى الآن لحكم لوكاشينكو الذي بدأ قبل نحو 27 عاما.