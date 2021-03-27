رئيس هيئة قناة السويس: دفة السفينة العالقة تحررت وتتحرك 30 درجة يمينا ويسارا

كتب رامى محيى الدين

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إننا نعمل 24 ساعة والوقت الذى لا يسمح بعمل القاطرات نعمل بالكراكات ونعمل حاليا بـ10 قاطرات وكراكتين، بعمليات شد ودفع .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد: في الوقت الحالي المد عالى ونستغل هذه الفترة في القطر والدفع بالكراكات والدفة تحررت فلم تكن تتحرك وتتحرك الآن 30 درجة يمين و30 درجة شمال، والرفاس يعمل الآن كل هذه الأشياء لم تكن تتحرك، وإن شاء الله تستمر والكراكات عملت شغل كويس وجعلت هماك مياه تحت الرفاسات وتحت الدفة .

وأكد: ان شحوط السفينة نتيجة عدة أخطاء مع بعضها وأن السفينة أخذت اتجاه خاطئ والمركب طولها 400 متر وعرض القناة 250 متر في هذا المكان، وهذا أكثر من خطأ ليحدث ذلك والسبب الأساسى من الممكن أن يكون الريح او خطأ بشرى او خطأ فنى والتحقيق هو الذى سيكشف ذلك.