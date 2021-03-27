اليوم السابع
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بشهادة الوفاة وإعلام الوراثة

رئيس مجمعة تأمين السكة الحديد: تيسير الإجراءات لمتضررى قطار سوهاج لصرف التعويض

السبت، 27 مارس 2021 11:00 م
رئيس مجمعة تأمين السكة الحديد: تيسير الإجراءات لمتضررى قطار سوهاج لصرف التعويض حادث القطار
كتب حسام الشقويرى

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أكد محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الأنفاق ، أن المجمعة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات لصالح متضررى حادث قطار سوهاج ، وذلك بالاكتفاء بتقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة ، على أن تتولى المجمعة استيفاء باقى المستندات المطلوبة ، وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارى التواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ، للحصول على البيانات الخاصة بالمتضررين بهدف التواصل معهم ، عن طريق فريق عمل من المجمعة لإنهاء كافة إجراءات صرف التعويض، والذى يبلغ قيمته 30 الف جنيه لحالة الوفاة .
 
ومن جانبه أعلن الاتحاد المصرى للتأمين، تشكيل فريق عمل من مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة، لسرعة صرف تعويضات للمتضررين من حادث قطارى سوهاج، وذلك من خلال الحصول على المستندات الضرورية من الضحايا لسداد التعويضات المستحقة، كما طالب اتحاد التأمين،متضررى حادث سوهاج وذويهم استيفاء المستندات والتوجه لمجمعة التأمين على أخطار حوادث القطارات بـ37 شارع محى الدين أبو العز بمنطقة الدقى، لتقديم المستندات والحصول على التعويض فور التحقق من الأوراق المقدمة، ومن ثم سرعة صرف التعويضات.
 

تأمين

قطار سوهاج

مترو الانفاق

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