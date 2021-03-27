رئيس جامعة طنطا: 800 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و500 للعمالة غير المنتظمة

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على صرف مكافأة إجادة قدرها 800 جنيه للهيئة المعاونة ( المعيدين والمدرسين المساعدين)، والأطباء والنواب ولجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإدارى المتواجدين على رأس العمل، كما وافق المجلس على صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومى بحد أقصى 500 جنيه.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الجامعة على دعم كافة العاملين بها، وتقديراً لجهودهم غير العادية وتفانيهم فى خدمة الجامعة، خاصة ‏مشاركتهم الفعالة بتقديم كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021، وتوفير كافة التدابير والوسائل الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن تواجدهم فى أقسام التعليم والمستشفيات بعد مواعيد العمل الرسمية والإضافية لفترات طويلة وبذل المزيد من الجهد وإنجاز جميع الأعمال المطلوبة على النحو المنشود.