أسوان – عبد الله صلاح

قرر مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، دعم مركز أورام أسوان بسيارة إسعاف مجهزة لخدمة المرضى ونقل الحالات التى تحتاج إلى تدخل سريع بمحافظة أسوان وقت الأزمات.

صرح بذلك الدكتور محمد شوقى، مدير مركز أورام أسوان، والذى أكد فى بيان صحفى، أن ذلك جاء بعد لقاءات متكررة لوضع بروتوكول تعاون بين مركز أورام أسوان بحضور الدكتور محمد الدخيلى، مشيراً إلى أن من ثمار هذا التعاون هو توفير سيارة إسعاف مؤكداً أن التعاون المثمر بين قطاعات الصحة المختلفة سيساهم فى تقديم خدمات طبية مميزة.

وأضاف الدكتور محمد شوقى، أن مركز الأورام بأسوان، من أهم المراكز الرائدة ويعد صرحاً طبياً كبيراً بالمحافظة وداعم للمنظومة الصحية بأسوان، باعتباره من أوائل مراكز الأورام فى محافظات الصعيد ومن أفضل المراكز على مستوى الجمهورية فى أداء العمل والانجاز لحالات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى، مشيراً إلى أن المركز حقق معدلات علاجية طيبة فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التى تتبناها الدولة لخدمة مرضى الأورام بالصعيد.

وأوضح مدير مركز أورام أسوان، أن المركز يحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجه الثانية للفيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تكثيف أعمال التطهير اليومية حيث أن المركز شديد الحرص فى الحفاظ على صحة المرضى نظرًا لانخفاض درجة مناعة المرضى و بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على كافة الأطقم الطبية على ارتداء الماسكات أثناء التعامل مع المرضى، واستخدام المطهرات، ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.