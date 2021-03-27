دراسة: المتعافون من كورونا يستجيبون 7 مرات أفضل للقاحات

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة بريطانية جديدة، عن أن المتعافين من فيروس كورونا الذين تم تطعيمهم يستجيبون للقاحات بشكل أفضل 7 مرات من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس من قبل، ووجد الباحثون أن مستويات الأجسام المضادة كانت أعلى بثلاث مرات لدى الأشخاص المصابين بالفيروس من قبل وحصلوا على جرعة واحدة من لقاح فايزر، مقارنة بشخص لم يُصب أبدًا ولكن كان لديه جرعتان من نفس اللقاح وكان الفرق أكبر عندما نظروا إلى الأشخاص الذين لم يصابوا بكورونا مطلقًا وتم إعطاؤهم جرعة واحدة فقط من اللقاح.





وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية أكد الخبراء أن الجرعة المفردة أنتجت استجابة مناعية "قوية" في 99% من الناس، وقالوا إن مستويات الحماية أقوى بعد جرعة إضافية، مما يؤكد أهمية حصول الأشخاص على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأظهرت البيانات أن اللقاحات توفر "اتساعًا" من الاستجابة المناعية، مما يترك الخبراء واثقين من أن اللقاحات يجب أن تكون فعالة ضد البديل الجنوب أفريقي والسلالات المتحورة الأخرى.

وأجريت الدراسة على 237 من العاملين الصحيين في شيفيلد وأكسفورد وليفربول ونيوكاسل وبرمنجهام وكان معظم المتطوعين من الإناث.

وقام الباحثون بقياس مستويات كل من الأجسام المضادة والخلايا التائية، وهي مواد يستخدمها الجهاز المناعي لتدمير فيروس كورونا.



لقاح كورونا

ووجد العلماء أنه بعد جرعة واحدة من اللقاح ، كان لدى الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا في الماضي 6.8 أضعاف عدد الأجسام المضادة في دمائهم مثل أولئك الذين لم يصابوا بها.

تأتي الدراسة بعد أن أظهرت النتائج في الأشهر القليلة الماضية أن استجابات الأجسام المضادة بعد جرعة واحدة أعلى بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين نجوا من كورونا.