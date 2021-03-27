اليوم السابع
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خط نجدة الطفل ينجح فى إحباط زواج فتاة قاصر بكفر الشيخ

السبت، 27 مارس 2021 07:59 م
خط نجدة الطفل ينجح فى إحباط زواج فتاة قاصر بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفرالشيخ- محمد سليمان

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تمكنت وحدة الحماية العامة بكفر الشيخ، من منع تزويج فتاة دون السن القانونية يوم زفافها.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من خط النجدة، لمدير وحدة حماية الطفل العامة، آلاء عبد الحميد خفاجي، يفيد برصد حالة زواج لفتاة قاصر"ن.ع" بمركز بيلا.

بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إتمام الزواج، والإجراءات القانونية تجاه الأب وأسرة الفتاة.

 
وأكدت آلاء عبدالحميد، مدير وحدة حماية الطفل بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، شدد على رصد أي مخالفات أو تعديات أو تعرض الأطفال لأي أخطار أو تعديات ، لحمايتهم، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لسلامتهم. 
 
 

 


كفرالشيخ

محافظة كفر الشيخ

زواج القاصرات

بيلا

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