خط نجدة الطفل ينجح فى إحباط زواج فتاة قاصر بكفر الشيخ

تمكنت وحدة الحماية العامة بكفر الشيخ، من منع تزويج فتاة دون السن القانونية يوم زفافها.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من خط النجدة، لمدير وحدة حماية الطفل العامة، آلاء عبد الحميد خفاجي، يفيد برصد حالة زواج لفتاة قاصر"ن.ع" بمركز بيلا.

بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إتمام الزواج، والإجراءات القانونية تجاه الأب وأسرة الفتاة.